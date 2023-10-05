Дэвид Бекхэм выставил на аукцион свой Lamborghini Gallardo

Футболист Дэвид Бекхэм выставил на аукцион суперкар Lamborghini Gallardo, приобретенный в 2004 году, в рамках премьеры документального фильма Netflix о ФК «Манчестер Юнайтед». Об этом пишет Jersey Evening Post.

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Пробег машины составляет всего 7000 км. Она оснащена безнаддувным 5,0-литровым двигателем V10, обеспечивающим мощность 500 л.с. на все четыре колеса через шестиступенчатую автоматическую коробку передач с подрулевыми переключателями. Скорость достигает 309 км/ч.

В салоне полностью черная кожаная обивка. Лакокрасочное покрытие полностью оригинальное.

В документах на машину указано имя футболиста. Из них следует, что Дэвид заплатил за автомобиль 157 064 евро, что на сегодняшний день составляет около 246 000 фунтов стерлингов (29,7 млн рублей).