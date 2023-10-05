Дэвид Бекхэм выставил на аукцион свой Lamborghini Gallardo
Футболист Дэвид Бекхэм выставил на аукцион суперкар Lamborghini Gallardo, приобретенный в 2004 году, в рамках премьеры документального фильма Netflix о ФК «Манчестер Юнайтед». Об этом пишет Jersey Evening Post.
Пробег машины составляет всего 7000 км. Она оснащена безнаддувным 5,0-литровым двигателем V10, обеспечивающим мощность 500 л.с. на все четыре колеса через шестиступенчатую автоматическую коробку передач с подрулевыми переключателями. Скорость достигает 309 км/ч.
В салоне полностью черная кожаная обивка. Лакокрасочное покрытие полностью оригинальное.
В документах на машину указано имя футболиста. Из них следует, что Дэвид заплатил за автомобиль 157 064 евро, что на сегодняшний день составляет около 246 000 фунтов стерлингов (29,7 млн рублей).
Напомним, что первым автомобилем Бекхэма был скромный VW Golf 1994 года выпуска. В настоящее время в коллекции игрока есть Bentley, Porsche и Audi. Общая стоимость автомобилей достигает 3 млн фунтов стерлингов.