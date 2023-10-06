Тарасова прокомментировала слухи об удочерении

«Там у вас ходят слухи? Как это называется? Какие слухи? Брала девочку — какую? Я не брала никого. Я брала много детей — учила фигурному катанию. У моей сестры есть сын, у него жена. У них двое детей. Понятно? У меня детей нет», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.