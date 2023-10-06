«Не вижу сложностей». Поздняков — о вступлении олимпийских советов новых регионов в ОКР

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал вступление олимпийских комитетов новых регионов страны в состав организации. Глава ОКР подчеркнул, что новые регионы России имеют право создавать свои олимпийские комитеты, так как являются часть страны согласно конституции.

«В конституции нашей страны чётко написано, сколько и какие существуют субъекты, поэтому каждый субъект вправе организовать региональный олимпийский совет. Я здесь не вижу никаких сложностей», — приводит слова Позднякова ТАСС.