Алексей Воевода объяснил, почему не признал дисквалификацию после Олимпиады-2014.

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В сентябре Воевода выступил на турнире по армрестлингу King of the Table в Дубае, где представился олимпийским чемпионом по бобслею. Россиянин выиграл два золота на Играх-2014 в Сочи, но в 2017-м был лишен наград из-за допинговой дисквалификации.

– И еще один интересный момент с King of the Table: во время соревнований вы назвали себя олимпийским чемпионом. Можете объяснить?

– А должен? Наша вина абсолютно невозможна и не доказана! Только показания, не имеющие связи с реальностью, и соль в банках, которые под протокол забрали у нас сотрудники WADA (Всемирного антидопингового агентства) после тестирования.

Стоило предъявить им обвинения и претензии, так как именно они ответственны за дальнейшую судьбу проб после подписания протокола. Как им удалось, используя абсурдные улики и огульные обвинения, добиться сомнительного решения спортивного арбитражного судилища, говорить не стоит. Сейчас уже всем все понятно!

– Ваш напарник по сочинскому экипажу Александр Зубков в гражданском суде добился того, чтобы его считали олимпийским чемпионом на территории России. Есть желание последовать его примеру?