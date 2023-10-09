Сербский тренер мини-футбольного клуба «Смсраха» из Виймси (Эстония) Владимир Йованович был уволен после того, как выложил поздравление президента России Владимира Путина с днём рождения в своей социальной сети, об этом сообщает портал ERR.

«Долгой жизни, тёзка! Сербы и русские — братья навсегда!» — написал Йованович в публикации.

Как сообщили в клубе, в котором работал Йованович, причиной прекращения сотрудничества стало некорректное поведение тренера в социальных сетях. Руководство клуба также назвало поведение специалиста неподобающим в условиях проведения СВО.

«Решение о прекращении сотрудничества Йованович принял с пониманием. По его словам, пост в соцсетях не имел никакой политической подоплеки», — цитирует руководителя мини-футбольного клуба ERR.