Тарасова: своим запретом УЕФА ломает жизни российским детям

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) работают жестокие люди, своим решением о продлении отстранения от международных турниров они ломают жизни российским детям, заявила «Матч ТВ» заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
По данным журналиста Sky News Роба Харриса, исполком УЕФА во вторник отменил принятое ранее решение о возвращении юношеских российских команд (игроки не старше 17 лет) на международные турниры, мотивируя это тем, что «не удалось найти технического решения, позволяющего российским сборным играть».
— В УЕФА работают бессовестные люди, жесткие и несправедливые. В их руках детские судьбы, а они позволяют себе так бездарно ими распоряжаться. Они просто ломают жизни российским детям, так поступая с ними — сначала допускают, а потом снова запрещают. Дети должны играть! За что с ними так? — сказала Тарасова корреспонденту «Матч ТВ».