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Тарасова заявила, что своим запретом УЕФА ломает жизни российским детям

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) работают жестокие люди, своим решением о продлении отстранения от международных турниров они ломают жизни российским детям, заявила «Матч ТВ» заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Тарасова: своим запретом УЕФА ломает жизни российским детям
© Матч ТВ

По данным журналиста Sky News Роба Харриса, исполком УЕФА во вторник отменил принятое ранее решение о возвращении юношеских российских команд (игроки не старше 17 лет) на международные турниры, мотивируя это тем, что «не удалось найти технического решения, позволяющего российским сборным играть».

— В УЕФА работают бессовестные люди, жесткие и несправедливые. В их руках детские судьбы, а они позволяют себе так бездарно ими распоряжаться. Они просто ломают жизни российским детям, так поступая с ними — сначала допускают, а потом снова запрещают. Дети должны играть! За что с ними так? — сказала Тарасова корреспонденту «Матч ТВ».

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