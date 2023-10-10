Тарасова: своим запретом УЕФА ломает жизни российским детям

— В УЕФА работают бессовестные люди, жесткие и несправедливые. В их руках детские судьбы, а они позволяют себе так бездарно ими распоряжаться. Они просто ломают жизни российским детям, так поступая с ними — сначала допускают, а потом снова запрещают. Дети должны играть! За что с ними так? — сказала Тарасова корреспонденту «Матч ТВ».