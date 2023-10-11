Сербский тренер: меня уволили спустя 20 минут после поздравления Путина

Сербский тренер Владимир Йованович, уволенный из мини-футбольного эстонского клуба «Виймси Смсраха» после того, как поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина, назвал российского лидера «лучшим человеком на свете». Его слова приводит Sport24.

© Соцсеть X

Владимир Йованович лишился работы после того, как 7 октября опубликовал в соцсети поздравление с днем рождения президенту России, написав, что «сербы и русские – братья навек».

По словам тренера, он просто сказал то, что чувствовал в тот момент.

«Поздравил Владимира Путина с днем рождения. Да, для меня сейчас он лучший человек на свете. Он борется за свободу. Борется не только за Россию, но и за всех нас. Многие сербы сейчас на стороне россиян в Донбассе и пытаются помочь», - заявил Йованович.

При этом он подчеркнул, что политика разрушает отношения между народами, но не должна разрушать спорт и он просто хочет «работать и быть счастливым».