Уволенный в Эстонии тренер назвал Путина «лучшим человеком на свете"»
Сербский тренер Владимир Йованович, уволенный из мини-футбольного эстонского клуба «Виймси Смсраха» после того, как поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина, назвал российского лидера «лучшим человеком на свете». Его слова приводит Sport24.
Владимир Йованович лишился работы после того, как 7 октября опубликовал в соцсети поздравление с днем рождения президенту России, написав, что «сербы и русские – братья навек».
По словам тренера, он просто сказал то, что чувствовал в тот момент.
«Поздравил Владимира Путина с днем рождения. Да, для меня сейчас он лучший человек на свете. Он борется за свободу. Борется не только за Россию, но и за всех нас. Многие сербы сейчас на стороне россиян в Донбассе и пытаются помочь», - заявил Йованович.
При этом он подчеркнул, что политика разрушает отношения между народами, но не должна разрушать спорт и он просто хочет «работать и быть счастливым».
Ранее в Германии уроженку Днепропетровска Елену Колбасникову приговорили к 30 суткам тюрьмы или 900 евро штрафа за ее пророссийскую позицию. На митинге в мае прошлого года она заявила, что не считает Россию агрессором и что РФ сейчас способствует прекращению военного конфликта, который начался еще до 24 февраля 2022 года.