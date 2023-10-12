Депутат Терюшков: сборной России не по совести сейчас играть со странами коллективного Запада
Депутат Государственной думы Роман Терюшков заявил, что сборной России по футболу сейчас лучше сосредоточиться на матчах с дружественными странами. Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».
«Играть со странами коллективного Запада, входящими в основу блока НАТО, нам не по совести, только себя растрачивать. Мир без НАТО и сочувствующих блоку стран, признанных у нас недружественными, — это 6,8 миллиарда человек и свыше 150 стран.
Спортивные западные НКО давно потеряли, а скорее, никогда и не имели право субъектности. Миру же требуются игры по другим правилам — настоящим, основанным на взаимном уважении наций.
Товарищеские игры с дружественными государствами, такие как, например, сегодняшний матч с Камеруном, демонстрируют действенные спортивные взаимосвязи, подтверждающие устойчивые дипломатические отношения стран», — заявил депутат.
12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина пройдет товарищеский матч между сборными России и Камеруна. Начало встречи в 19.00 по московскому времени.
16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Кенией. Матч пройдет в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который находится на территории элитного отеля в Анталье.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.