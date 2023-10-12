Терюшков: сборной России не по совести сейчас играть со странами коллективного Запада

«Играть со странами коллективного Запада, входящими в основу блока НАТО, нам не по совести, только себя растрачивать. Мир без НАТО и сочувствующих блоку стран, признанных у нас недружественными, — это 6,8 миллиарда человек и свыше 150 стран.



Спортивные западные НКО давно потеряли, а скорее, никогда и не имели право субъектности. Миру же требуются игры по другим правилам — настоящим, основанным на взаимном уважении наций.



Товарищеские игры с дружественными государствами, такие как, например, сегодняшний матч с Камеруном, демонстрируют действенные спортивные взаимосвязи, подтверждающие устойчивые дипломатические отношения стран», — заявил депутат.