МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) "до дальнейшего уведомления", но оставил за собой право принять решение по допуску россиян до Олимпиады "в необходимое время". Об этом заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Причина отстранения - включение 5 октября в членство ОКР четырех олимпийских советов. Речь идет о новых регионах России - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По мнению МОК, это "нарушает территориальную целостность Украины", сказал Адамс.