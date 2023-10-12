Захарова предсказала коррозию мирового спорта из-за решения МОК по России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что к коррозии всего мирового спорта ведет решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке членства Олимпийского комитета РФ (ОКР). Она уточнила, что это решение свидетельствует о разрушительных процессах в МОК под давлением США.