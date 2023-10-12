Захарова предсказала коррозию мирового спорта из-за решения МОК по России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что к коррозии всего мирового спорта ведет решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке членства Олимпийского комитета РФ (ОКР). Она уточнила, что это решение свидетельствует о разрушительных процессах в МОК под давлением США.
«Решение Исполкома МОК от 12 октября с. г. о приостановке членства Олимпийского комитета России — еще одно подтверждение разрушительных процессов, набирающих обороты внутри МОК под давлением Вашингтона. Подобные политически мотивированные действия международных спортивных чиновников ведут к коррозии всего мирового спорта», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
Ранее директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил, что на ОКР были наложены дисциплинарные санкции. Олимпийский комитет страны немедленно приостанавливает свою деятельность до дальнейшего уведомления. Такое решение приняли за включение России в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, передает РТ.