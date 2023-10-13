В МОК отреагировали на конфликт Израиля и Палестины

МОК о конфликте Израиля и Палестины: «Члены исполкома выразили крайнюю озабоченность событиями последних дней»
В Международном олимпийском комитете отреагировали на конфликт Израиля и Палестины.
7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, погибло более 1200 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа превысило 1300 человек.
«Члены исполкома МОК выразили крайнюю озабоченность событиями последних дней и сочувствие всем пострадавшим от этого трагического происшествия», – заявил директор организации по коммуникациям Марк Адамс.
МОК о конфликте Израиля и Палестины: «Члены исполкома выразили крайнюю озабоченность событиями последних дней»
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