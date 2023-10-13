Путин выразил надежду на проведение Игр стран СНГ в армянском Гюмри

— В прошлом году в рамках СНГ запущен ряд важных совместных инициатив по развитию сотрудничества в спорте. Теперь в Содружестве регулярно, на ежегодной основе выбирается спортивная столица и проводятся Игры стран СНГ. Как известно, первые такие игры в 2021 году приняла наша Казань, а в этом году они прошли в Минске. Минск также заслуженно получил статус спортивной столицы СНГ.



И я знаю, мы с Александром Григорьевичем [Лукашенко] обсуждали, действительно, получились полномасштабные, крупные, интересные соревнования. А в следующем году это будет — как планируется, во всяком случае, — армянский Гюмри. Надеюсь, что, несмотря на все драматические события, которые сейчас в регионе происходят, Армения сможет провести эти мероприятия, — сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ.