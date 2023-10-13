Бах объяснил, почему Исинбаеву и Тарпищева не отстранят из комиссий МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) не станет отстранять Елену Исинбаеву и Шамиля Тарпищева из комиссий МОК, поскольку они не представляют Олимпийский комитет России (ОКР), заявил на пресс конференции глава организации Томас Бах.

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Исинбаева входит в комиссию спортсменов, глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев — в комиссию Olympism365, которая консультирует исполком, сессию и президента МОК по вопросам усиления роли спорта и олимпизма в обществе. Исинбаева и Тарпищев являются действующими членами МОК. Исинбаева была избрана в комиссию спортсменов в 2016 году.

— Отстранят ли Исинбаеву и Тарпищева вслед за ОКР, и если нет, то почему?

— Позиция членов МОК — они не представители ОКР. Чтобы убедиться в равном отношении к официальным лицам и спортсменам, мы должны применить этические нормы и признать, что ни Исинбаева, ни Тарпищев не имеют контрактов с российской армией и не поддерживают СВО, — сказал Бах на пресс конференции в Мумбаи.