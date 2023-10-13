Бах объяснил, почему Исинбаеву и Тарпищева не отстранят из комиссий МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) не станет отстранять Елену Исинбаеву и Шамиля Тарпищева из комиссий МОК, поскольку они не представляют Олимпийский комитет России (ОКР), заявил на пресс конференции глава организации Томас Бах.
Исинбаева входит в комиссию спортсменов, глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев — в комиссию Olympism365, которая консультирует исполком, сессию и президента МОК по вопросам усиления роли спорта и олимпизма в обществе. Исинбаева и Тарпищев являются действующими членами МОК. Исинбаева была избрана в комиссию спортсменов в 2016 году.
— Отстранят ли Исинбаеву и Тарпищева вслед за ОКР, и если нет, то почему?
— Позиция членов МОК — они не представители ОКР. Чтобы убедиться в равном отношении к официальным лицам и спортсменам, мы должны применить этические нормы и признать, что ни Исинбаева, ни Тарпищев не имеют контрактов с российской армией и не поддерживают СВО, — сказал Бах на пресс конференции в Мумбаи.
МОК 12 октября приостановил членство ОКР до дальнейшего уведомления из за включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По мнению МОК, ОКР тем самым «нарушил олимпийскую хартию». При этом МОК оставил за собой право принять решение по допуску отдельных российских спортсменов к выступлению на Олимпиаде 2024 в Париже и зимних Играх 2026 в Милане и Кортине д’Ампеццо в нейтральном статусе. В ОКР заявили, что МОК принял контрпродуктивное решение с очевидной политической подоплекой.