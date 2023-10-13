«К сожалению, в детстве ее не научили Родину любить» — Ишмуратова об Исинбаевой

— Думаю, мы не знаем в целом всей ситуации, почему в МОК не стали исключать Исинбаеву и Тарпищева. Но Елена ясно дала понять, что она не поддерживает СВО и ей нравится жить в других странах. Здесь получается палка о двух концах: великая спортсменка — и такое отношение к своей Родине!.. Это неправильно. Видимо, что то случилось в каком то воспитательном моменте в детстве: к сожалению, не научили ее Родину любить… Но, если, например, в Испании, где она живет, случится что то подобное, что случилось на Ближнем Востоке? Куда ей уезжать? В Монако? В России ведь всё родное, всё знакомое. Нет лучше той страны, где ты родился.А так, что касается МОК, то, видимо, не исключили, потому что это на их усмотрение. Наверное, их это устраивает, — сказала Ишмуратова «Матч ТВ».