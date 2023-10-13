«К сожалению, в детстве ее не научили Родину любить» — Ишмуратова об Исинбаевой

«К сожалению, в детстве её не научили Родину любить» — Ишмуратова об Исинбаевой
Прыгунья с шестом Елена Исинбаева является великой спортсменкой, но в детстве ей не хватило патриотического воспитания, заявила «Матч ТВ» двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова.
Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что организация не станет отстранять Елену Исинбаеву и Шамиля Тарпищева из комиссий МОК, поскольку они не представляют в них Россию.
— Думаю, мы не знаем в целом всей ситуации, почему в МОК не стали исключать Исинбаеву и Тарпищева. Но Елена ясно дала понять, что она не поддерживает СВО и ей нравится жить в других странах. Здесь получается палка о двух концах: великая спортсменка — и такое отношение к своей Родине!.. Это неправильно. Видимо, что то случилось в каком то воспитательном моменте в детстве: к сожалению, не научили ее Родину любить… Но, если, например, в Испании, где она живет, случится что то подобное, что случилось на Ближнем Востоке? Куда ей уезжать? В Монако? В России ведь всё родное, всё знакомое. Нет лучше той страны, где ты родился.А так, что касается МОК, то, видимо, не исключили, потому что это на их усмотрение. Наверное, их это устраивает, — сказала Ишмуратова «Матч ТВ».
МОК 12 октября приостановил членство ОКР до дальнейшего уведомления из за включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По мнению МОК, ОКР тем самым «нарушил олимпийскую хартию». При этом МОК оставил за собой право принять решение по допуску отдельных российских спортсменов к выступлению на Олимпиаде 2024 в Париже и зимних Играх 2026 в Милане и Кортине д’Ампеццо в нейтральном статусе. В ОКР заявили, что МОК принял контрпродуктивное решение с очевидной политической подоплекой.