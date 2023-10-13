WADA подаст иск после уведомления РУСАДА о несогласии с критериями восстановления

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено обратиться в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) после того, как Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило уведомление о несогласии с критериями восстановления организации. Об этом сообщает "Матч ТВ". 22 сентября 2023 года в WADA заявили, что РУСАДА продолжает не соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу. Кроме того, WADA наказало 218 российских спортсменов, основываясь на данных московской лаборатории. В WADA и ранее заявляли, что статус РУСАДА продолжает не соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу. Российская организация будет иметь этот статус, пока не выполнит все условия восстановления. Напомним, в декабре 2019 года исполком WADA в Лозанне единогласно принял рекомендации комитета по соответствию и лишил РУСАДА статуса. 21 сентября в Министерстве спорта России заявили об отказе платить взносы в WADA на прежних условиях.