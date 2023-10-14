Глава Индии Моди заявил о намерении провести Олимпийские игры

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о заинтересованности в проведении летней Олимпиады 2036 года. Его слова передает ТАСС. "Индия очень заинтересована в проведении Олимпийских игр и приложит все усилия для их организации. Это вековая мечта 1,4 млрд человек, она должна быть осуществлена с помощью вашей поддержки и сотрудничества", - сказал Моди. 13 октября Томас Бах сообщил, что на исполкоме МОК было принято решение включить в программу Игр-2028 пять новых видов спорта: бейсбол/софтбол, флаг-футбол, лакросс, сквош и крикет. Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе (США). 12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.