Олимпийскую хартию призвали изменить для переизбрания Баха на новый срок

— Прежде всего, большое спасибо за ваши добрые слова поддержки, потому что, я думаю, эти слова поддержки адресованы не только мне, они адресованы всем нам. Вы знаете, что я очень предан олимпийской хартии. То, что я являюсь основным автором олимпийской хартии, заставляет меня быть более лояльным к ней. Вы слышали разъяснения председателя нашей юридической комиссии по этому поводу. Еще раз большое спасибо, я очень тронут вашей поддержкой и дружбой, — сказал Бах в ходе сессии.