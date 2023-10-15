Олимпийскую хартию призвали изменить для переизбрания Баха на новый срок

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поблагодарил членов организации, которые выступили с предложением изменить олимпийскую хартию ради переизбрания его на третий срок.
В воскресенье в Мумбаи (Индия) проходит первый день 141 й сессии МОК. Луис Мехья Овьедо из Доминиканской Республики, Айша Гарад Али из Джибути и Мустафа Берраф из Алжира предложили выдвинуть 69 летнего Баха на третий срок, но для этого необходимо внести изменения в олимпийской хартии.
Вице президент МОК Джон Коутс из Австралии, являющийся главой юридической комиссии, сообщил делегатам, что письменное предложение о внесении поправок в устав должно быть представлено за 30 дней до сессии. Бах был избран президентом МОК на восьмилетний срок в 2013 году и получил еще один четырехлетний мандат в 2021 году.
— Прежде всего, большое спасибо за ваши добрые слова поддержки, потому что, я думаю, эти слова поддержки адресованы не только мне, они адресованы всем нам. Вы знаете, что я очень предан олимпийской хартии. То, что я являюсь основным автором олимпийской хартии, заставляет меня быть более лояльным к ней. Вы слышали разъяснения председателя нашей юридической комиссии по этому поводу. Еще раз большое спасибо, я очень тронут вашей поддержкой и дружбой, — сказал Бах в ходе сессии.