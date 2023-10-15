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Исинбаева и Тарпищев не принимают участия в сессии МОК в Мумбаи

Елена Исинбаева и Шамиль Тарпищев не участвуют в текущей сессии МОК.

Исинбаева и Тарпищев не принимают участия в сессии МОК в Мумбаи
© Sports.ru

141-я сессия Международного олимпийского комитета проходит в индийском Мумбаи с 14 по 17 октября.

Исинбаева и Тарпищев являются единственными представителями России – членами МОК.

Генеральный директор МОК Кристоф де Кеппер заявил, что некоторые члены организации не приехали на заседание.

В их числе Исинбаева, Тарпищев, пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад, трехкратный призер ОИ по баскетболу Пау Газоль и другие.

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