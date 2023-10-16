«Кинопоиск» начал выпускать видеоссе про спорт

На канал подписаны больше тысячи человек. На нем выходили обзоры матчей КХЛ.

Видеоэссе про хоккей было сделано совместно с авторами YouTube-канала «Скользкий лед». Первый выпуск «Как устроен хоккей и почему его стоит смотреть?» рассказывает о правилах игры и том, как клубы КХЛ выстраивают свою идентичность. Отдельно авторы акцентируют внимание на вопросе: «Чем хоккей превосходит футбол?». Голосом видеоэссе стал актер дубляжа Сергей Вострецов