«Кинопоиск» начал выпускать видеоссе про спорт
«Кинопоиск» запустил видеоэссе на своем YouTube-канале «Кинопоиск Спорт», сообщила пресс-служба сервиса.
На канал подписаны больше тысячи человек. На нем выходили обзоры матчей КХЛ.
Видеоэссе про хоккей было сделано совместно с авторами YouTube-канала «Скользкий лед». Первый выпуск «Как устроен хоккей и почему его стоит смотреть?» рассказывает о правилах игры и том, как клубы КХЛ выстраивают свою идентичность. Отдельно авторы акцентируют внимание на вопросе: «Чем хоккей превосходит футбол?». Голосом видеоэссе стал актер дубляжа Сергей Вострецов
«В следующих выпусках зрители узнают об экономике клубов КХЛ, как первые матчи Канады и СССР навсегда изменили хоккей, почему Александру Овечкину доверяют больше, чем Ольге Бузовой, и куда из хоккея пропадают драки», – говорится в пресс-релизе.
Эссе будут выходить раз в две недели.