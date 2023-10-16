Отец покинувшего «Шахтер» футболиста рассказал о его нахождении в России

Юрий Роспутько, отец покинувшего украинский ФК «Шахтер» футболиста Александра Роспутько, рассказал, что сын в настоящее время находится на территории России. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Роспутько-старший отметил, что его сын подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей родине, в Донецке.

Юрий пояснил, что Александр решил сделать перерыв в спортивной карьере. Соответственно, добавил он, его в ближайшее время не следует ждать в какой-либо футбольной команде.

Геннадий Зубов, тренер питерской «Звезды», пояснил, в свою очередь, что его бывший воспитанник — чуть ли не самый талантливый игрок среди сверстников. По его словам, Саша выполнял всю черновую работу на поле.

По его мнению, Роспутько-младший может в дальнейшем подписать контракт с одним из клубов второй лиги, в том числе, и со «Звездой».