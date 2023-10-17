Звезда фильма «Все везде и сразу» Мишель Йео избрана членом МОК

Лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус» и двух наград Гильдии киноактёров США, малазийская актриса Мишель Йео стала членом Международного олимпийского комитета (МОК) на 141-й сессии организации в Мумбаи (Индия).

© Чемпионат.com

Помимо актрисы членами МОК на сессии были избраны глава Олимпийского комитета Израиля Яэль Арад, глава Национального олимпийского комитета Туниса Мехрез Буссейен, президент Международной федерации настольного тенниса Петра Серлинг из Швеции, глава Международного союза конькобежцев (ISU) Чэ Ёл Ким, Балаж Фюрьеш из Венгрии, перуанский политик, бывшая волейболистка Сесилия Тайт и немец Михаэль Мронц.