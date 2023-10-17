Вертолет не смог обнаружить упавшую российскую альпинистку из-за лавины

В Федерации альпинизма России (ФАР) сообщили, что вертолет со спасателями не смог обнаружить россиянку Надежду Оленеву из за сошедшей лавины. Слова представителя ФАР передает РИА Новости.

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«Вчера было погодное окно, а уже сегодня ночью начался снег, была плохая видимость. Пилот смог сделать облет в таких условиях с одним из ребят, который знал местоположение Надежды. Они прорвались сквозь облака и подлетели, но не смогли обнаружить альпинистку. Сверху сошел снег лавиной и присыпал все, рельеф изменился», — сообщили в ФАР.

В ФАР отметили, что вертолету бессмысленно снова лететь на поиски Оленевой. Сообщается, что в настоящий момент прорабатываются варианты дальнейших действий по поиску альпинистки.

14 октября издание The Himalayan Times опубликовало информацию, в которой было сказано, что спортсменка упала в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале. Оленева входила в группу из трех альпинистов, которые находились на высоте 6680 метров.

Вместе с ней поднимались Роман Абилдаев и Расим Кашапов. Они планировали подняться на гору высотой 8167 метров. Остальные участники экспедиции находятся над базовым лагерем.