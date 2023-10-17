$97.29-0.02102.52-0.03

Вертолет не смог обнаружить упавшую альпинистку Оленеву из-за сошедшей лавины

В Федерации альпинизма России (ФАР) сообщили, что вертолет со спасателями не смог обнаружить россиянку Надежду Оленеву из за сошедшей лавины. Слова представителя ФАР передает РИА Новости.

Вертолет не смог обнаружить упавшую российскую альпинистку из-за лавины
© Соцсети

«Вчера было погодное окно, а уже сегодня ночью начался снег, была плохая видимость. Пилот смог сделать облет в таких условиях с одним из ребят, который знал местоположение Надежды. Они прорвались сквозь облака и подлетели, но не смогли обнаружить альпинистку. Сверху сошел снег лавиной и присыпал все, рельеф изменился», — сообщили в ФАР.

В ФАР отметили, что вертолету бессмысленно снова лететь на поиски Оленевой. Сообщается, что в настоящий момент прорабатываются варианты дальнейших действий по поиску альпинистки.

14 октября издание The Himalayan Times опубликовало информацию, в которой было сказано, что спортсменка упала в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале. Оленева входила в группу из трех альпинистов, которые находились на высоте 6680 метров.

Вместе с ней поднимались Роман Абилдаев и Расим Кашапов. Они планировали подняться на гору высотой 8167 метров. Остальные участники экспедиции находятся над базовым лагерем.

Оленева — чемпионка России по альпинизму 2022 года. Спортсменке 38 лет.

Главное о спорте
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости