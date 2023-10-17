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В Федерации альпинизма России подтвердили факт смерти Оленевой

Член правления Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Яковенко сообщил «Матч ТВ», что чемпионка России по альпинизму Надежда Оленева скончалась.

В Федерации альпинизма России подтвердили факт смерти Оленевой
© Соцсети

Ранее сообщалось, что Оленева совершала восхождение на гору Дхаулагири в Непале с еще двумя альпинистами Романом Абилдаевым и Расимом Кашаповым. По словам Абилдаева и Кашапова, спортсменка 14 октября «упала в расщелину, находясь на высоте около 6700 метров».

— Можно подтвердить факт смерти Оленевой?

— Да, — сказал Яковенко «Матч ТВ».

Во вторник Яковенко сказал «Матч ТВ», что на место падения Оленевой сошла лавина, из за чего вертолет не может продолжать поиски тела 37 летней альпинистки.