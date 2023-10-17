Член правления Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Яковенко сообщил «Матч ТВ», что чемпионка России по альпинизму Надежда Оленева скончалась.
Ранее сообщалось, что Оленева совершала восхождение на гору Дхаулагири в Непале с еще двумя альпинистами Романом Абилдаевым и Расимом Кашаповым. По словам Абилдаева и Кашапова, спортсменка 14 октября «упала в расщелину, находясь на высоте около 6700 метров».
— Можно подтвердить факт смерти Оленевой?
— Да, — сказал Яковенко «Матч ТВ».
Во вторник Яковенко сказал «Матч ТВ», что на место падения Оленевой сошла лавина, из за чего вертолет не может продолжать поиски тела 37 летней альпинистки.
Федерация альпинизма России окажет всю необходимую помощь семье Оленевой
В Федерации альпинизма России подтвердили факт смерти Оленевой
На место падения альпинистки Оленевой сошла лавина, тело спортсменки не забрали, там опасно находиться и продолжать поиски — член правления Федерации альпинизма России