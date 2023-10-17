В Федерации альпинизма России подтвердили факт смерти Оленевой

Ранее сообщалось, что Оленева совершала восхождение на гору Дхаулагири в Непале с еще двумя альпинистами Романом Абилдаевым и Расимом Кашаповым. По словам Абилдаева и Кашапова, спортсменка 14 октября «упала в расщелину, находясь на высоте около 6700 метров».