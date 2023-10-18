Тренер Слуцкий заявил о желании снять футбольных «Орла и Решку»
Российский футбольный тренер Леонид Слуцкий раскрыл планы создания спортивного шоу в рамках тревел-проекта «Доедешь — напиши» в Волгограде, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис «Яндекс Путешествия».
Слуцкий, снимавшийся в выпуске, посвященном Волгограду, вместе со звездой сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Валентиной Ляпиной, поделился своей идеей создания спортивного шоу. Он отметил, что Волгоград предоставляет обилие спортивных мест, связанных с историческими событиями, идеальных для создания интересных историй.
Слуцкий сравнил свою идею с популярным телевизионным проектом «Орёл и Решка», но ориентированном именно на спортивные достопримечательности и места.
Футбольный тренер также поделился своими впечатлениями от съемок в Волгограде, отметив, что его команда смогла найти много интересных мест, которые даже сам Слуцкий никогда ранее не посещал. Эти места включали Пожарную каланчу, встречу с казаками, и даже остров с кладом, которые стали частью захватывающего контента.