Тренер Слуцкий заявил о желании снять футбольных «Орла и Решку»

Российский футбольный тренер Леонид Слуцкий раскрыл планы создания спортивного шоу в рамках тревел-проекта «Доедешь — напиши» в Волгограде, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис «Яндекс Путешествия».

© runews24.ru

Слуцкий, снимавшийся в выпуске, посвященном Волгограду, вместе со звездой сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Валентиной Ляпиной, поделился своей идеей создания спортивного шоу. Он отметил, что Волгоград предоставляет обилие спортивных мест, связанных с историческими событиями, идеальных для создания интересных историй.

Слуцкий сравнил свою идею с популярным телевизионным проектом «Орёл и Решка», но ориентированном именно на спортивные достопримечательности и места.