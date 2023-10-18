На УГМК-арене в Екатеринбурге вновь случился пожар

В Екатеринбурге вновь загорелась строящаяся арена «Автомобилиста», сообщает «Екатеринбург Онлайн». Генеральный директор АО «Ледовая арена» Данил Крицкий подтвердил факт возгорания и сообщил, что на место происшествия вызваны подразделения МЧС, о причинах и обстоятельствах происшествия можно будет говорить после ликвидации последствий пожара. Стоимость недостроенного объекта УГМК — 23 млрд рублей.

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Примечательно, что в августе 2023 года эта арена уже пострадала от пожара и понесла незначительный ущерб от возгорания.

Строительство арены началось в конце 2019 года. Ледовый дворец будет рассчитан на вместительность до 15 тыс. человек. Изначально сдача объекта планировалась к январю 2024 года.

Ранее директор «Автомобилиста» Максим Рябков сообщал о сложностях при строительстве арены. В частности, назывались проблемы с поставками оборудования из-за границы.