Собянин рассказал, что станет с комплексом «Спартак» в Сокольниках

— Вместе с Вагитом Алекперовым осмотрели футбольный комплекс «Спартак» в Сокольниках. Это знаковый объект для города. Комплекс вмещает четыре футбольных поля, где тренируются юниорские и молодёжные команды ФК «Спартак Москва», проходят важные соревнования и турниры.



В последнее время его инфраструктура перестала соответствовать современным требованиям и нуждается в серьёзной работе. Обсудили сегодня с Вагитом Алекперовым концепцию его развития. Коллеги планируют создать суперсовременный центр российского футбола.



Самое главное, чтобы спортсменам футбольной академии «Спартак» было комфортно и удобно здесь тренироваться и достигать высоких результатов. А местные жители получат дополнительную возможность заниматься спортом, — говорится в сообщении в Telegram канале Собянина.