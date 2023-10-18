Собянин рассказал, что станет с комплексом «Спартак» в Сокольниках

Собянин рассказал, что из комплекса «Спартак» в Сокольниках планируют сделать суперсовременный центр российского футбола
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вместе с бизнесменом Вагитом Алекперовым осмотрел футбольный комплекс «Спартак» в Сокольниках, а также обсудил концепцию развития спортивного объекта.
— Вместе с Вагитом Алекперовым осмотрели футбольный комплекс «Спартак» в Сокольниках. Это знаковый объект для города. Комплекс вмещает четыре футбольных поля, где тренируются юниорские и молодёжные команды ФК «Спартак Москва», проходят важные соревнования и турниры.
В последнее время его инфраструктура перестала соответствовать современным требованиям и нуждается в серьёзной работе. Обсудили сегодня с Вагитом Алекперовым концепцию его развития. Коллеги планируют создать суперсовременный центр российского футбола.
Самое главное, чтобы спортсменам футбольной академии «Спартак» было комфортно и удобно здесь тренироваться и достигать высоких результатов. А местные жители получат дополнительную возможность заниматься спортом, — говорится в сообщении в Telegram канале Собянина.