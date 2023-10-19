Ромашина: с Fan ID количество болельщиков в России сильно уменьшилось

«Муж играет в хоккей и любит футбол. Болеет за «Спартак». С момента знакомства мы начали ходить и на футбол, и на хоккей. Мне очень нравится эта атмосфера, когда все болельщики идут на стадион. Особенно если это московское дерби. Эмоции — это классно. То же самое — хоккей: какие-то кричалки, весь народ заряженный. В нашем виде спорта, естественно, такого нет. К сожалению, с введением системы Fan ID количество болельщиков у нас сильно уменьшилось. У кого-то есть принципиальная позиция, у кого-то её нет, и он продолжает поддерживать свою команду. Но я про это тоже наслышана.



Мне просто хотелось бы, чтобы у людей был выбор: пойти или не пойти. То, что я вижу по трансляциям, — людей на трибунах очень мало. Смотреть дома по телевизору? Тоже интересно. Но я бы выбрала пойти на стадион, поддержать любимую команду и в радости, и в горе. Поболеть. Хотелось бы, чтобы был свободный доступ на футбол», — сказала Ромашина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.