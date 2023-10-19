Ромашина рассказала о зарплатах олимпийских чемпионов в России

«А зарплаты, по сути, такими же и остались. Допустим, спортсмен выигрывает чемпионат России. На следующий год он ставится на ставку – 30-40 тысяч рублей в месяц. Выиграл «Европу» — получаешь 60-70 тысяч, «мир» – 100 тысяч, Олимпиаду – 120-130 тысяч. Обязательное условие: ты должен продолжать тренироваться. Сейчас у нас нет крупных стартов – соответственно, зарплата у всех спортсменов съехала», – приводит слова Ромашиной «Чемпионат».