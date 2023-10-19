Ромашина рассказала о зарплатах олимпийских чемпионов в России
34-кратная чемпионка мира и Европы, многократная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина рассказала, какие зарплаты получают победители Олимпийских игр, а также международных чемпионатов, в России.
Российские спортсмены с марта 2022 года не могут выступать на международных соревнованиях из-за отстранения со стороны спортивных федераций из-за ситуации на Украине. Неизвестно, когда ограничения в отношении россиян будут сняты.
«А зарплаты, по сути, такими же и остались. Допустим, спортсмен выигрывает чемпионат России. На следующий год он ставится на ставку – 30-40 тысяч рублей в месяц. Выиграл «Европу» — получаешь 60-70 тысяч, «мир» – 100 тысяч, Олимпиаду – 120-130 тысяч. Обязательное условие: ты должен продолжать тренироваться. Сейчас у нас нет крупных стартов – соответственно, зарплата у всех спортсменов съехала», – приводит слова Ромашиной «Чемпионат».
Она добавила, что синхронисты по-прежнему продолжают много работать, поэтому зарплаты им нужно сохранить несмотря ни на что.
В начале октября президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российским спортсменам, которые выигрывали Олимпиаду, выплатят по полмиллиона рублей в качестве компенсации за пропуск международных соревнований.
Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.