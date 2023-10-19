Олег Матыцин назвал приоритетные задачи развития российского спорта

«Наши ключевые задачи остаются неизменными. Это развитие массового спорта путём вовлечения населения в регулярные занятия физической культурой и совершенствования спортивной инфраструктуры по всей стране, обеспечение условий и социальных гарантий для спорта высших достижений, подготовка кадров, развитие спортивной медицины и науки, развитие международного спортивного сотрудничества в условиях многополярного мира. Эти задачи являются платформой Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года, утверждённой правительством Российской Федерации, без преувеличения самым спортивным правительством за всю столетнюю историю государственного органа управления спортом», — цитирует Матыцина ТАСС.