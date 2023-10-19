Матыцин: решение МОК выходит за все мыслимые рамки

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) приостановить членство Олимпийского комитета России в организации выходит за все мыслимые и немыслимые рамки. Такое мнение на пленарной сессии форума "Россия - спортивная держава" в Перми высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.
"Время дискриминации и политического давления - это во многом определяет нашу сегодняшнюю деятельность, - сказал Матыцин. - Последнее решение МОК о приостановке членства ОКР выходит за все мыслимые и немыслимые рамки. ОКР продолжает устойчивое развитие, мы взаимодействуем на всех площадках".
12 октября исполком МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав комитета олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.