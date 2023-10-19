Матыцин: решение МОК выходит за все мыслимые рамки

"Время дискриминации и политического давления - это во многом определяет нашу сегодняшнюю деятельность, - сказал Матыцин. - Последнее решение МОК о приостановке членства ОКР выходит за все мыслимые и немыслимые рамки. ОКР продолжает устойчивое развитие, мы взаимодействуем на всех площадках".