Чернышенко раскрыл, сколько выделено на спортивные объекты в новых регионах

На спортивные объекты и учреждения в новых регионах России выделено 3,2 млрд рублей — Чернышенко
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко рассказал о финансировании в спорт в новых регионах страны.
— В новых субъектах на восстановление инфраструктуры выделено 3,2 млрд рублей. 50 объектов отремонтировано, 150 спортивных учреждений оборудованы. 750 тренеров и специалистов повысили квалификацию. В марте 2024 года стартует Футбольная лига «Содружество» с 10 клубами.
К 2023 году физкультурой в России занимается 70 млн человек, к 2030 году это число должно достигнуть 105 млн человек, — сказал Чернышенко на открытии панели «Спорт без границ. Открытость миру» на форуме «Россия — спортивная держава».
Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» проходит с 19 по 22 октября в Перми.
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