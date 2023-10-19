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На спортивные объекты и учреждения в новых регионах России выделено 3,2 млрд рублей — Чернышенко

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко рассказал о финансировании в спорт в новых регионах страны.

Чернышенко раскрыл, сколько выделено на спортивные объекты в новых регионах
© Пресс-служба вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко

— В новых субъектах на восстановление инфраструктуры выделено 3,2 млрд рублей. 50 объектов отремонтировано, 150 спортивных учреждений оборудованы. 750 тренеров и специалистов повысили квалификацию. В марте 2024 года стартует Футбольная лига «Содружество» с 10 клубами.

К 2023 году физкультурой в России занимается 70 млн человек, к 2030 году это число должно достигнуть 105 млн человек, — сказал Чернышенко на открытии панели «Спорт без границ. Открытость миру» на форуме «Россия — спортивная держава».

Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» проходит с 19 по 22 октября в Перми.