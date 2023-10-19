Фазель рассказал о развитии движении фиджитал в России

— Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, добрый день. Для меня огромная честь быть здесь. Я не буду говорить о хоккее на льду, я буду говорить о другой программе — видеоиграх и киберспорте, цифровом спорте. Россия запланировала большие игры в Казани, это будут первые в истории Игры будущего. Это будет большой турнир, который пройдет уже в феврале.



Сотни миллионов молодых людей играют в видео игры. Спорт меняется, но остается очень важным элементом для развития человека. В обществе есть новые вызовы, появляются новые форматы соревнований. Фиджитал — объединение физического и цифрового, возможность развивать все навыки человека будущего.



Мы создали международную федерацию, которая была зарегистрирована в августе в Гонконге. Мы никак не связаны с политикой и хотим пригласить всех людей из всех стран. Мы хотим, чтобы все могли участвовать в нашем движении. Сейчас у нас есть 30 стран, которые заинтересованы в присоединении к движению фиджитал. Они хотят понять, что происходит, и потенциально присоединиться. Надеюсь, многие приедут на Игры будущего. Вперед, Россия, поехали! — сказал Фазель на панели «Спорт без границ. Открытость миру» на форуме «Россия — Спортивная держава» в Перми.