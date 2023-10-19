Президент РФ Владимир Путин назвал отстранение российских спортсменов от соревнований «этнической дискриминацией». Об этом сообщает ТАСС.

Ситуацию с отстранением россиян Путин прокомментировал на международном спортивном форуме «Россия - спортивная держава», который проходит в Перми 19 октября.

Путин заявил, что подходы Международного олимпийского комитета (МОК) к допуску спортсменов к соревнованиям «противоречат самой природе спорта».

Президент отметил, что приглашение на Олимпиаду для МОК стало не безусловным правом лучших спортсменов, а «некой привилегией», которую можно заслужить не спортивными результатами, а политическими жестами.

В феврале 2022 года на фоне украинского кризиса МОК рекомендовал спортивным федерациям не разрешать российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях. В МОК заявили, что атлеты из этих стран должны приниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды.

Позже в МОК предложили допускать россиян и белорусов до соревнований при соблюдении ряда условий: участие будет возможно лишь в нейтральном статусе (без флага и гимна) и если спортсмен не связан с армией и органами безопасности своих стран, а также не поддерживает спецоперацию публично.

При этом к командным соревнованиям россиян допускать не рекомендуется (то есть хоккейные и футбольные команды РФ не смогут участвовать в международных турнирах).