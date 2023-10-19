Путин: "Наша страна стояла у истоков олимпийского движения"

— Уверен, что работа на площадках форума в Перми будет успешной и плодотворной, поможет воспитывать новые поколения сильных духом людей.



Наша страна стояла у истоков олимпийского движения, в числе его инициаторов был педагог Алексей Бутовский, соратник Пьера де Кубертена. Он посвятил всю жизнь олимпизму, — сказал Путин во время выступления на панели «Спорт без границ. Открытость миру» на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми.