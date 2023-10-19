Путин: "Наша страна стояла у истоков олимпийского движения"

Россия стояла у истоков олимпийского движения, заявил Путин
Россия стояла у истоков развития олимпийского движения, заявил президент страны Владимир Путин.
— Уверен, что работа на площадках форума в Перми будет успешной и плодотворной, поможет воспитывать новые поколения сильных духом людей.
Наша страна стояла у истоков олимпийского движения, в числе его инициаторов был педагог Алексей Бутовский, соратник Пьера де Кубертена. Он посвятил всю жизнь олимпизму, — сказал Путин во время выступления на панели «Спорт без границ. Открытость миру» на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми.
Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» проходит с 19 по 22 октября в Перми.
Матч ТВ: главные новости