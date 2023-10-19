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Алина Загитова может стать послом Игр БРИКС в Казани

Олимпийская чемпионка Алина Загитова может стать послом Игр БРИКС.

Алина Загитова может стать послом Игр БРИКС в Казани
© Sports.ru

«Мы сегодня с Алиной работаем по проекту открытия школы фигурного катания. Она немного из другого профсоюза, из зимнего.

Мы хотим утвердиться по всей программе, дальше будем заниматься амбассадорами и партнерами. Конечно, мы можем ее пригласить, считайте, уже пригласили», – сказал министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

Игры БРИКС запланированы на 12-23 июля 2024 года, соревнования примет Казань.