Олимпийская чемпионка Алина Загитова может стать послом Игр БРИКС.
«Мы сегодня с Алиной работаем по проекту открытия школы фигурного катания. Она немного из другого профсоюза, из зимнего.
Мы хотим утвердиться по всей программе, дальше будем заниматься амбассадорами и партнерами. Конечно, мы можем ее пригласить, считайте, уже пригласили», – сказал министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.
Игры БРИКС запланированы на 12-23 июля 2024 года, соревнования примет Казань.
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Алина Загитова может стать послом Игр БРИКС в Казани
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