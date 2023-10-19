Алина Загитова может стать послом Игр БРИКС в Казани

«Мы сегодня с Алиной работаем по проекту открытия школы фигурного катания. Она немного из другого профсоюза, из зимнего.



Мы хотим утвердиться по всей программе, дальше будем заниматься амбассадорами и партнерами. Конечно, мы можем ее пригласить, считайте, уже пригласили», – сказал министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.