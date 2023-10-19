Путин: к 2030 году для 70% россиян спорт должен стать нормой жизни

«Особое внимание будем уделять массовому спорту. Наша задача — вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году 70% российских граждан, то есть сделать спорт нормой жизни для 93 млн человек, причем всех возрастов и групп по здоровью», — цитирует Владимира Путина ТАСС.