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Путин одобрил предложение объявить 2024 год в России Годом спорта

Президент России Владимир Путин подержал предложение объявить следующий, 2024 год, Годом спорта в России.

Путин одобрил предложение объявить 2024 год в России Годом спорта
© РИА Новости

С соответствующим предложением к главе государства обратился глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. Кроме того, он предложил вернуть давнюю традицию проведения спортивных парадов на Красной площади.

— Хочу к вам обратиться, чтобы следующий год был Годом спорта в России. Столько мероприятий пройдет в стране, весь мир будет смотреть! И еще провести спортивный парад на Красной площади. Если вы одобрите это поручение, — обратился Кремлев.

— Хорошая идея, — ответил Путин.