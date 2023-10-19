Путин одобрил предложение объявить 2024 год в России Годом спорта

С соответствующим предложением к главе государства обратился глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев . Кроме того, он предложил вернуть давнюю традицию проведения спортивных парадов на Красной площади.

— Хочу к вам обратиться, чтобы следующий год был Годом спорта в России. Столько мероприятий пройдет в стране, весь мир будет смотреть! И еще провести спортивный парад на Красной площади. Если вы одобрите это поручение, — обратился Кремлев.