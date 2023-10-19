Самая титулованная синхронистка мира рассказала о заработке за спортивную карьеру

«На всю жизнь — нет, не заработала. Чтобы сейчас комфортно себя чувствовать — тоже нет. Потому что мои доходы, естественно, упали по сравнению с тем, что я получала как спортсмен. Мой заработок — это та машина, которую нам подарил Фонд поддержки олимпийцев. Со временем она придёт в негодность, и это нормально. Я не жалуюсь. Адекватно понимаю, что дальше уже мои заботы. Нужно зарабатывать, крутиться, чтобы чувствовать себя комфортно и уверенно. Но на данный момент это не мой приоритет. Мой приоритет — влиться в новую жизнь и постараться дать что-то своей школе, детям, тренерам, которые сейчас в этом нуждаются», — сказала Ромашина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.