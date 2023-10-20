Поздняков ответил на вопрос, сколько российских спортсменов могут поехать на ОИ‑2024

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в эфире «Матч ТВ» сказал, что пока нет смысла прогнозировать, сколько представителей России могут поехать на Игры 2024. В пятницу в рамках форума «Россия — спортивная держава» состоялась панель «Российское олимпийское движение: вызовы и перспективы». Ранее Поздняков выразил уверенность, что российские спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх 2028 в Лос Анджелесе без ограничений. — На какое количество наших соотечественников на Играх 2024 мы можем рассчитывать? — Мы сейчас сконцентрировались на подготовке спортивного олимпийского резерва уже к следующим Играм. И в этой части мы не ведем уже традиционный учет. Не можем сказать ни количество спортсменов, ни количество тренеров, потому что нынешние условия, с моей точки зрения, абсолютно неприемлемы, но понятно, что некоторые спортсмены примут участие в этих соревнованиях. С другой стороны, выиграют ли Игры от того, что будет очень ограниченное число участников, потому что многие квалификационные соревнования уже прошли, а спортсмены в командных видах спорта не допущены. Спортивная элита, представители ЦСКА, «Динамо», Росгвардии и других клубов силовых ведомств также не допущены, а это более половины всех олимпийских медалей у нас на последних Играх в Токио и в Пекине, поэтому делать прогнозы — абсолютно неблагодарное дело в этой части, — сказал Поздняков в эфире «Матч ТВ». Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» проходит с 19 по 22 октября в Перми. Международный олимпийский комитет (МОК) в конце марта огласил рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Рекомендации включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО. В МОК заявляли, что решение по допуску россиян на Игры будет принято в «соответствующее время». Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Игры в Лос Анджелесе пройдут летом 2028 года.