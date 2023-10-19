Во Франции упомянули Нурмагомедова, предъявляя обвинения Бенземе

В МВД Франции упомянули российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова при объяснении обвинений в адрес нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема, которого уличили в связях с террористической организацией. Комментарии представителей ведомства получил RMC Sport.

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«Уже несколько лет мы наблюдаем медленный дрейф позиции Бензема в сторону жесткого, ригористского ислама», — ответили в окружении главы МВД Франции Жеральда Дарманена на просьбу объяснить, на чем основаны его высказывания в адрес футболиста.

В качестве доказательств этого представители министра внутренних дел назвали отказ футболиста петь гимн Франции вместе со сборной, прозелитизм в социальных сетях вокруг мусульманского поклонения и фото с имамом города Мо, которое стало предметом скандала из-за поиска связи с убийством Сэмюэля Пэти.

«И, наконец, последний элемент: поддержка публикации российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, которая является настоящим призывом к ненависти после публикации карикатур на пророка Мухаммеда во французской прессе», — добавили в окружении Дарманена.