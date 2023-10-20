В Минспорте рассказали о проработке плана восстановления "Донбасс-Арены"

Минспорта РФ с 2024 года начнет работать над вопросом о восстановлении «Донбасс-Арены»: «Наш «Шахтер» займет полноправное место среди достойных команд России»
Минспорта РФ с 2024 года начнет работать над восстановлением «Донбасс-Арены».
Об этом ТАСС в кулуарах международного форума «Россия – спортивная держава» в Перми сообщил заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов.
«В связи с тем, что есть определенные условия, начинать строительство одного из крупнейших футбольных инфраструктурных проектов [«Донбасс-Арены»] на сегодняшний день было бы неправильно. Скорее всего, эту тему будем прорабатывать с 2024 года. Но необходимость в этом есть, будем восстанавливать, воссоздавать команду, уже наш «Шахтер» займет полноправное место среди достойных команд России», – сказал Байсултанов.
Минспорта РФ с 2024 года начнет работать над вопросом о восстановлении «Донбасс-Арены»: «Наш «Шахтер» займет полноправное место среди достойных команд России»
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