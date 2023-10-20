Главный тренер сборной России Павел Шабалин заявил, что из-за толщи льда тело погибшей в Непале альпинистки Надежды Оленевой найти не удастся, передает РИА Новости.

«Никаких обнадеживающих новостей, к сожалению, нет. Там сошла лавина и все засыпала. После этого все спрессовалось, снег превратился в лед», - подчеркнул он.

По словам собеседника, сделать уже ничего нельзя. Шабалин подчеркнул, что вертолет не может сесть на склон. Также он уточнил, что туда не могут подойти люди. В этом месте образовались стометровые трещины, добавил главный тренер.

14 октября в СМИ появилась информацию о неудачном восхождении российской группы альпинистов на гору Дхаулагири в Непале.

Альпинисты вышли из лагеря на высоте 6050 метров и через 4 часа достигли высоты 6700 метров, где занялись обустройством временного лагеря. Через некоторое время группа сообщила, что Оленева сорвалась.

В минувший вторник снежная лавина, которая сошла на месте падения российской альпинистки во время восхождения в Непале, помешала спасателям эвакуировать ее тело.