«Участие в Олимпийских играх никоим образом не является правом человека, и недавняя поправка к Олимпийской хартии с этим не связана.



Мы решительно отвергаем обвинения в том, что эти меры являются «этнической дискриминацией», – говорится в заявлении МОК.