МОК о словах Путина про этническую дискриминацию: «Участие в Олимпийских играх не является правом человека»
В МОК ответили на критику Путина, заявившего о дискриминации российских атлетов.
«Запрет участия российских спортсменов в международных соревнованиях – это этническая дискриминация», – заявил накануне президент РФ Владимир Путин.
«Участие в Олимпийских играх никоим образом не является правом человека, и недавняя поправка к Олимпийской хартии с этим не связана.
Мы решительно отвергаем обвинения в том, что эти меры являются «этнической дискриминацией», – говорится в заявлении МОК.
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МОК о словах Путина про этническую дискриминацию: «Участие в Олимпийских играх не является правом человека»