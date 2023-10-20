Экс-жена футболиста Морозюка опубликовала провокационное фото

«Когда мои ноги раздвинуты на плечах у мужчины, без разницы, Х они или нет. Никто пока не жаловался. Но у вас явно что-то со зрением», — написала Морозюк, выложив фотографию в короткой юбке и трусиках.

В 2019 году Морозюк рассказала, что стала президентом любительского футбольного клуба. Она заявила, что предложение возглавить футбольный клуб ей поступило в соцсетях от неизвестного человека. Женщина отметила, что первой ее реакцией на предложение стать президентом команды стал смех, но когда она стала обсуждать детали возможного соглашения, ее оно заинтересовало.