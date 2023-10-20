Названа причина спора МОК с Путиным о дискриминации россиян
Руководство МОК начали всерьез заниматься политикой, ущемляя при этом права россиян и белорусов, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его мнению, президент МОК Томас Бах обиделся на отказ РФ финансировать организацию.
Вообще, МОК сейчас пошел вразнос. Во-первых, Бах говорит долго и много, непоследовательно — сегодня одно, завтра другое, обиделся на Россию из-за ее отказа финансировать МОК, хотя МОК создает массу проблем российским спортсменам в плане участия в соревнованиях, — заявил сенатор.
Он добавил, что нынешние руководители МОК, «со штаб-квартирами в США и странах Европы» начали всерьез заниматься политикой, ущемляя права россиян и белорусов, фактически, по этническому признаку. При этом они заявляют, что спорт вне политики согласно Европейской хартии.
Владимир Путин обратил на это внимание, но в МОК же не могут с ним согласиться, считая, что именно они определяют, какие права могут или не могут нарушать в отношении национальностей. Если это связано с деятельностью МОК, то они решили, что дискриминация возможна. Это плохо для нынешних спортсменов, они долго готовились для достижения высот в спорте, — резюмировал Цеков.