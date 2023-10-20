Названа причина спора МОК с Путиным о дискриминации россиян

Владимир Путин обратил на это внимание, но в МОК же не могут с ним согласиться, считая, что именно они определяют, какие права могут или не могут нарушать в отношении национальностей. Если это связано с деятельностью МОК, то они решили, что дискриминация возможна. Это плохо для нынешних спортсменов, они долго готовились для достижения высот в спорте, — резюмировал Цеков.