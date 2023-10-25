«Чемпионат» запускает новый сервис «Чемп.Турниры»

Портал «Чемпионат», который объединяет ежемесячно миллионы любителей спорта и являющийся лидером по месячной аудитории в сегменте «Спорт» Рунета, пополняет линейку своих сервисов для спортивных болельщиков новым продуктом – сервисом организации соревнований «Чемп.Турниры».

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Как работает «Чемп.Турниры»

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Организуйте соревнования по различным видам спорта – для своих друзей, коллег, спортивного сообщества! Любой пользователь получит возможность вести статистику своего турнира, проводить жеребьевки, отслеживать турнирные сетки, календари и комбинировать этапы соревнований как для одиночных видов спорта, так и для командных.

«Чемп.Турниры» станут помощником для всех любителей спорта, которые хотят организовать любительское соревнование или вести статистику внутреннего первенства. Статистика всех участников будет храниться в единой базе.

При этом на сервисе реализована возможность самостоятельного внесения результатов участниками турниров и их подтверждения организаторами. Уже сейчас можно создавать турниры по EA FC, NBA 2K24, NHL24, UFC, большому теннису, футболу и настольному теннису. В ближайший год планируется покрыть все самые популярные виды спорта.

««Чемпионат» продолжает развивать линейку своих сервисов, которые помогают нашим пользователям глубже погружаться в мир спорта. Теперь мы хотим не просто помогать узнавать о соревнованиях и посещать их, но и организовывать. В первую очередь, «Чемп.Турниры» — это продукт для каждого любителя спорта, который проводит или хочет провести свои соревнования. Уверены, что многие любительские лиги и чемпионаты захотят, чтобы статистика их турнира была на championat.com», - отметил управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков.

«Мы запустили «Чемп.Турниры» на стадии открытого бета-тестирования, чтобы быстрее получить обратную связь от наших пользователей и вместе с ними делать сервис интереснее и полезнее. Уже сегодня любой желающий может принять участие в турнирах по EA FС 24 и большому теннису, а также создать и провести собственный турнир», - рассказал руководитель продукта «Чемп.Турниры» Олег Николаев.