Михаил Мишустин: «Предлагаем подумать о проведении Игр ШОС – с представителями самых разных государств»
Михаил Мишустин предложил провести Игры ШОС.
«В прошлом году в Самарканде президент России Владимир Владимирович Путин выступил с идеей создания под эгидой ШОС Ассоциации спортивных организаций. Благодарим коллег, которые поддержали такое начинание.
А чтобы спортсмены могли продемонстрировать свои достижения в честной борьбе, предлагаем подумать о проведении различных соревнований, в том числе Игр ШОС – с представителями самых разных государств.
Надо активнее вовлекать молодежь в интеграционную повестку. Предоставить широкие возможности для обмена опытом и идеями, знакомства с традициями и культурой», – сказал премьер-министр России на заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС.
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