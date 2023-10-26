Российская гимнастка выложила фото в купальнике

Чемпионка мира по художественной гимнастике Евгения Леванова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию в купальнике.

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«Загорать», — подписала снимок спортсменка.

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Леванова пять раз становилась чемпионкой мира, в том числе в групповых упражнениях. С 2017 года входит в состав сборной команды России. Тренируется под руководством главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой и старшего тренера сборной России Татьяны Сергаевой.

С 2018 года Леванова встречается с фигуристом Максимом Ковтуном. В августе 2021 года пара объявила о помолвке, а в октябре 2023 года спортсмены расписались и сыграли свадьбу.

Максим Ковтун выступал в мужском одиночном катании. В его активе два серебра командного чемпионата мира и столько же наград чемпионата Европы в одиночном катании.В 2019 году он стал вторым на Универсиаде.