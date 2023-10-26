У футбольного комментатора и блогера Василия Уткина диагностировали атеросклероз. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, вес Уткина уже перевалил за 200 кг, а врачи советуют журналисту экстренно садиться на диету и начинать худеть.

Отмечается, что из-за явных проблем с весом известный комментатор, а ныне владелец футбольного клуба «Эгриси» получил осложнения сердечно-сосудистой системы. По данным Telegram-канала, врачи диагностировали Уткину повышенное отложение холестериновых бляшек в сосудах.

Сообщается, что 51-летний Уткин уже давно испытывает проблемы с ожирением. В одном из роликов на YouTube он признался, что скинул за свою жизнь больше 350 кг лишнего веса. Проблема приобрела довольно серьезный характер, и Уткин вынужден наблюдаться у врачей.