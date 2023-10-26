В Норвегии возбудили уголовное дело о насилии против отца олимпийского чемпиона

В Норвегии возбудили уголовное дело о насилии против Гьерта Ингебригтсена, отца и тренера олимпийского чемпиона (ОИ) в беге на 1500 метров Якоба Ингебригтсена. Об этом сообщает NRK.
Причиной стало то, что Ингебригтсен и его братья Филип и Хенрик опубликовали статью, в которой обвинили отца в использовании физического насилия и угроз как части воспитания. Отмечается, что полиция расследует обвинения по отношению к членам семьи.
Гьерт Ингебригтсен заявил, что обвинения беспочвенны и он никогда не применял насилие. Адвокат тренера подчеркнул, что объективное рассмотрение дела поможет очистить честное имя специалиста.
Якоб Ингебригтсен — олимпийский чемпион Игр 2020 года в Токио. На его счету также две победы на чемпионатах мира и четыре — на первенствах Европы.
В марте Аманда Нуньес, бывшая девушка футболиста «Локомотива» Педро Габриэла, находящегося в аренде в бразильском «Сан-Паулу», обвинила его в домашнем насилии. Полиция зарегистрировала заявление, в котором Нуньес обвинила 23-летнего Габриэла в домашнем насилии, угрозах и телесных повреждениях.