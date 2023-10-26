В Норвегии возбудили уголовное дело о насилии против отца олимпийского чемпиона

В Норвегии возбудили уголовное дело о насилии против Гьерта Ингебригтсена, отца и тренера олимпийского чемпиона (ОИ) в беге на 1500 метров Якоба Ингебригтсена. Об этом сообщает NRK.

© Lenta.ru

Причиной стало то, что Ингебригтсен и его братья Филип и Хенрик опубликовали статью, в которой обвинили отца в использовании физического насилия и угроз как части воспитания. Отмечается, что полиция расследует обвинения по отношению к членам семьи.

Гьерт Ингебригтсен заявил, что обвинения беспочвенны и он никогда не применял насилие. Адвокат тренера подчеркнул, что объективное рассмотрение дела поможет очистить честное имя специалиста.

Якоб Ингебригтсен — олимпийский чемпион Игр 2020 года в Токио. На его счету также две победы на чемпионатах мира и четыре — на первенствах Европы.